أحمد جودة - القاهرة - فوز الشنواني وكفر الشيخ والرجاء والأوليمبي في جولة مثيرة بالقسم الثاني

تمكن فريق الشنواني من تحقيق فوزا غاليا خارج ملعبه على فريق دكرنس بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تقدم الشنواني بهدف أحمد يحيى وتعادل أحمد عطا الله لدكرنس.

وفي الشوط الثاني تمكن يوسف العسباوي من إحراز الهدف الثاني للشنواني.



-فوز فريق كفر الشيخ على فريق اتحاد بسيوني بهدف دون رد سجله محمود غزال.



-فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق الصيد بالمحلة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد الغنيمي ومحمد ياسين.



-فوز فريق ميجا سبورت على فريق سمنود بثلاثية مقابل هدف حيث تقدم فريق سمنود بهدف وتمكن فريق ميجا سبورت من تسجيل ثلاثيه ثلاثيه عن طريق على عصمت الهدف الأول وعلام رمضان الهدف الثاني وإدراك عاطف الحسيني الهدف الثالث.



- فوز فريق منية النصر على فريق شربين بثلاثية نظيفة سجلها أحمد نوسا هدفين وعمرو على هدف.



- تعادل فريق اتحاد نبروه مع فريق بايونيرز بهدف لمثله.



- تعادل فريق بني عبيد مع فريق بيلا دون اهداف.

المجموعة الثالثة ب



- فوز فريق الاولمبي على فريق سبورتنج بهدف دون رد سجله مهند ابراهيم.



- فريق الحمام فوز على فريق الزهور بمطروح بهدف عبر محمد عواد.



- فوز فريق الرجاء على فريق الهلال بالضبعه بهدفين مقابل هدف تقدم فريق الرجاء بهدفين سجلهما محمود دسوقي في الشوط الأول، وأضاف محمد رمضان " جدو " الهدف الثاني وفي الدقائق الأخيرة سجل فريق الهلال هدف.

- فوز أصحاب الجياد على فريق دمنهور بهدف سجله عبد الرحمن ببا.



- فوز فريق دلفي على الاسكندريه للبترول بهدف محمد متولي.

- تعادل فريق ابو المطامير مع فريق الحريه بهدفين لكل منهما .



- تعادل فريق بدر مع فريق طلائع الاسطول بهدف لمثله، حيث تقدم بدر بهدف في الشوط الأول سجله ابراهيم جوده،جوده، وتعادل الاسطول في الشوط الثاني.