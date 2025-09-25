نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرد على "مدحت شلبي" بالوثائق: الخطيب يمتلك تأشيرة أمريكا وصحته وراء غيابه عن مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن أسباب غياب الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، عن مرافقة بعثة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يرد على "مدحت شلبي" بالوثائق

وكشف جمال جبر، رئيس المركز الإعلامي للنادي الأهلي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن صورة للتأشيرة الخاصة بالكابتن محمود الخطيب، والتي تسمح له بدخول الأراضي الأمريكية من أبريل 2025 وحتى عام 2030.

وكتب جبر معلقًا: “كلام مدحت شلبي كذب، وينافي الحقيقة هذه تأشيرة الكابتن محمود الخطيب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أبريل 2025، وحتى 2030".

جمال جبر على فيسبوك

وأضاف: "لم يتمكن الخطيب من السفر إلى أمريكا ومرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية، بسبب ظروفه الصحية وليس لعدم الحصول على تأشيرة السفر".

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد صرح في وقت سابق أن عدم سفر الخطيب جاء بسبب رفض السلطات الأمريكية إصدار التأشيرة الخاصة به، وهو ما نفاه الأهلي جملة وتفصيلًا بالأدلة والوثائق الرسمية.

وبهذا الرد الحاسم، يكون الأهلي قد أغلق باب الشائعات التي ربطت غياب رئيسه عن مونديال الأندية بأسباب إدارية، مؤكدًا أن الاعتبارات الصحية وحدها هي التي حالت دون وجوده بجانب بعثة الفريق في تلك البطولة.