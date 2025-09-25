نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يجهّز "ضربة الموسم" بضم هاري كين من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يضع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ويبلغ كين من العمر 32 عامًا، وقد يكون مستعدًا لتغيير الأجواء بعد موسم ثانٍ محتمل في "البوندسليغا" لم يرتقِ إلى طموحاته التتويجية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة The Star، فإن مانشستر يونايتد يرى في كين المهاجم المثالي لقيادة خط هجومه، خاصة مع غياب الاستقرار الهجومي في الفريق خلال المواسم الأخيرة.

ورغم أن كين قد انتقل إلى بايرن ميونيخ بهدف التتويج بالألقاب، إلا أن عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أو أي بطولة أوروبية كبرى حتى الآن قد يدفعه لإعادة النظر في مستقبله، وفتح الباب أمام عودة محتملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يشهد صيف 2026 معركة شرسة على توقيع كين، خاصة إذا قرر اللاعب الرحيل عن بايرن قبل نهاية عقده، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية.