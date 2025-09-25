نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالم الدوسري وعفيف يتنافسان على أفضل لاعب في آسيا 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل لعام 2025.
ويتم توزيع الجوائز للفائزين خلال حفل تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل.
وكشف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني عن أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيتضيف النسخة رقم 29 من حفل جوائز الأفضل، والتي تشمل 20 فئة مختلفة.
وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة في آسيا هولي ماكنمارا (ملبورن سيتي وأستراليا) ووانج شوانغ (ووهان جيانجدا والصين) وهانا تاكاهشي (أوراوارد دايموندز واليابان).
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة (رجال) مهدي تاريمي (إنتر ميلان/أولمبياكوس وإيران) وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان) ولي كانغ إين (باريس سان جيرمان وجمهورية كوريا).
وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة (سيدات) ستيفاني كاتلي (آرسنال وأستراليا) ومايكا هامانو (تشيلسي واليابان) ويوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي واليابان).
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا مسلم أولادغوباد (جوهار زامين وإيران) وسالار آغابور (جوهار زامين وإيران) ومحمد عثمان موسى (جيمبي كارتاجينا وتايلاند).