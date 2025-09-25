نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباب مفتوح أمام عودة كين.. توماس فرانك يرحّب بالنجم الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح مثير نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، أكد توماس فرانك، المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير، أن النجم الإنجليزي هاري كين، الهداف التاريخي للنادي، سيكون "موضع ترحيب كبير" في حال قرر العودة إلى صفوف السبيرز.

فرانك قال في حديثه:

"هاري كين هو أحد أعظم اللاعبين الذين مرّوا بتاريخ هذا النادي، وسيكون أكثر من مرحّب به إن رغب في العودة. أبواب النادي ستظل مفتوحة أمامه دائمًا."

ومع ذلك، أشار المدرب الدنماركي إلى أنه لا يتوقع أن يغادر كين صفوف بايرن ميونيخ في المستقبل القريب، قائلًا:

"من الواضح أنه مستقر في ألمانيا حاليًا، ويبدو ملتزمًا بمشروع بايرن ميونيخ. لا أرى مؤشرات تدل على رغبته في الرحيل في الوقت الراهن."

وكان كين قد انتقل إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2023، في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، بعد سنوات طويلة قضاها في شمال لندن، حيث حطّم خلالها الرقم القياسي كأفضل هدّاف في تاريخ توتنهام.