نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبي ماينو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد بحثًا عن فرصة للعب بانتظام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب وسط مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، كوبي ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف "الشياطين الحُمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل رغبته في الحصول على فرصة المشاركة بانتظام في المباريات، والتي باتت محدودة منذ انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فإن ماينوو تقدم بطلب للرحيل على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت الطلب، متمسكة ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول.

يأتي ذلك في وقت يُعاني فيه ماينوو من قلة دقائق اللعب تحت قيادة المدير الفني الجديد رويبن أموريم، وهو ما قد يُهدد تطوره كلاعب شاب، خصوصًا في ظل طموحاته في الحفاظ على مكانه ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب تصفيات كأس العالم.

وتُشير تقارير أخرى إلى أن ماينوو يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه، بما في ذلك إمكانية الانتقال إلى نادٍ يمنحه فرصة المشاركة بصفة منتظمة، سواء داخل الدوري الإنجليزي الممتاز أو خارجه. كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات من عدد من الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة في يناير.

وعلى الرغم من تمسك مانشستر يونايتد باللاعب، فإن الوضع قد يتغير إذا استمرت أزمة الدقائق المحدودة، خاصة وأن النادي يُدرك أهمية منح الفرصة للمواهب الشابة لتطوير أدائهم، أو السماح لهم بالخروج المؤقت لاكتساب الخبرة.