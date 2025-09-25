نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يستعد لعرض عقد جديد لمايكل أوليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يدرس تقديم عقد جديد للجناح الفرنسي الشاب مايكل أوليز، البالغ من العمر 23 عامًا، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبله مع الفريق، وذلك بعد ظهور أنباء عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان أوليز قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ قادمًا من كريستال بالاس في صيف عام 2024، ونجح في إثبات نفسه سريعًا ضمن تشكيلة الفريق البافاري، حيث قدّم أداءً لافتًا في منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ورغم أن عقد اللاعب الحالي مع بايرن يمتد حتى صيف عام 2029، إلا أن إدارة النادي تسعى لربطه بعقد جديد يتضمّن تحسينات مالية وشروطًا إضافية تعكس مكانته المتقدمة في الفريق، خصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد من أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي.