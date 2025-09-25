نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في سن الـ17.. موهبة ليفربول يوقع أول عقد احترافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الجناح ريو نغوموها (17 عامًا) وقّع على أول عقد احترافي له مع الفريق.

ولم يتم الكشف التفاصيل، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن نغوموها وقّع عقدًا حتى عام 2028؛ إذ إن مدة الحد الأقصى لعقود اللاعبين تحت 18 عامًا لا تتجاوز ثلاث سنوات بموجب قواعد الاتحاد الإنجليزي.

وشارك نغوموها من على مقاعد البدلاء وسجل هدف الفوز أمام نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 100 في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، ليصبح أصغر هداف في النادي.

كما شارك في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في أنفيلد الأسبوع الماضي.

وخاض لاعب منتخب إنجلترا للشباب مباراته الأولى مع الفريق الأول لليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أكرينغتون ستانلي في يناير (كانون الثاني).

وانضم إلى أكاديمية ليفربول من تشيلسي العام الماضي، وشارك منذ ذلك الحين في خمس مباريات مع الفريق الأول.