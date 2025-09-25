نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال يوافق على تمديد عقده حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق قلب الدفاع الفرنسي وليام ساليبا على تمديد عقده مع آرسنال الإنجليزي حتى عام 2030، حسبما كشف موقع «The Athletic»، الخميس.

ومن المتوقع أن يوقع ابن الرابعة والعشرين على العقد في الأيام القليلة المقبلة، علمًا بأن عقده الأساسي ينتهي في يونيو 2027.

وكان اسم ساليبا قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه عبّر في مارس عن سعادته مع «المدفعجية» ورغبته في إحراز الألقاب مع فريق شمال لندن.

ويعود اللقب الأخير لآرسنال إلى عام 2020، عندما أحرز لقب الكأس المحلية.

وعما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا مع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، قال ساليبا في يوليو (تموز): «نعم، آمل ذلك».

ولعب ساليبا دورًا في فاعلية آرسنال الدفاعية في الموسمين الأخيرين في الدوري الإنجليزي اللذين أنهاهما في مركز الوصيف.

وانتقل ساليبا إلى آرسنال من سانت إتيان في 2019، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف سانت إتيان نفسه ثم نيس ومرسيليا الفرنسيين حتى 2022.