نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقها.. تعرف على تاريخ الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات وتنطلق منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

وتشهد البطولة مشاركة 9 أندية، بينها الأهلي بطل إفريقيا والزمالك ممثل مصر.

في التقرير التالي نرصد مشاركات الأندية قبل خوض غمار النسخة الثامنة عشرة:

برشلونة الإسباني

شارك برشلونة الإسباني في البطولة العالمية 10 مرات سابقة وتوج باللقب 5 مرات كأكثر الأندية تتويجًا باللقب أعوام، 2013، 2014، 2017، 2018، 2019.

وحصل على المركز الثاني مرتين نسختي 2021 و2022، فيما جاء في المركز الثالث في نسختي 2015 و2023، واحتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة عام 2024 والتي أقيمت في مصر، بعد الخسارة من النادي الأهلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وحصل الأحمر حينها على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ماجديبورج الألماني

شارك من قبل في 5 نسخ، وتوج باللقب 3 مرات أعوام 2021 و2022 و2023، وجاء في الوصافة نسختي

2002 و2024.

فيزبريم المجري "حامل اللقب"

شارك النادي المجري في نسختين سابقتين بالبطولة العالمية حصل على لقب البطولة في النسخة الماضية مصر 2024، وجاء في الوصافة في نسخة قطر 2007.

سيدني الأسترالي

شارك سيدني الأسترالي في 11 نسخة سابقة، وتعد أفضل نتيجة حققها الفريق حصوله على المركز الرابع في نسخة قطر 2015، وجاء في المركز السابع في نسخة 2024، وفي المركز الثامن جاء في 7 نسخ أعوام، 2012، 2013، 2014، 2016، 2017، 2018، 2021، واحتل المركز العاشر في نسخة السعودية عام 2019، فيما جاء في المركز الحادي عشر في نسخة 2022.

توباتي البرازيلي

شارك في 8 بطولات سابقة، وجاء في المركز الخامس في نسخة 2018، واحتل المركز السادس في 4 نسخ أعوام، 2013، 2014، 2015، 2019 واحتل المركز السابع في نسخة 2016، وجاء في المركز الثامن في نسختي 2022 و2024.

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

شارك مرة واحدة في نسخة مصر 2024، وحصل على المركز التاسع

الشارقة الإماراتي

يشارك للمرة الأولى في البطولة بنسخة 2025 في مصر كأول فريق إماراتي تاريخيًا



وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.