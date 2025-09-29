الارشيف / الرياضة

تفاصيل استبعاد زيزو من مباراة القمة

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس استبعاد أحمد سيد زيزو من قائمة لمباراة القمة أمام الزمالك.

وأوضح الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب عقد جلسة مع عماد النحاس المدير الفني من أجل الدخول في قائمة اللقاء، إلا أن المدرب رفض كل المحاولات، مفضلًا عدم المجازفة به في ظل عدم جاهزيته الكاملة.

وأشار الغندور، أن زيزو لم يشارك سوى في تدريبين جماعيين فقط منذ عودته، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستبعاده للحفاظ على سلامته، على أن يتم تجهيزه بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

