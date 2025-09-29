نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: الزمالك يملك حلول أكثر في القمة وغياب جراديشار لن يؤثر على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب جراديشار عن صفوف الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك غدًا بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، لن يمثل أزمة كبيرة للفريق الأحمر، مشددًا على أن محمد شريف هو الأفضل لقيادة خط الهجوم بفضل خبراته الكبيرة.

وأوضح سليمان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، يميل إلى تثبيت التشكيل في المباريات الكبرى، وهو ما يمنح اللاعبين مزيدًا من الانسجام داخل أرض الملعب.

وأشار إلى أن شيكو بانزا يعد من العناصر المهمة في الفريق، لكن غيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي يعود ليانيك فيريرا.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن خوان بيزيرا سيكون مفتاح لعب بارز في صفوف الأبيض خلال مواجهة القمة، نظرًا لسرعته الكبيرة وقدرته على إحداث الفارق في الهجمات المرتدة وصناعة الفرص لزملائه.

كما توقع سليمان أن يكون محمود حسن تريزيجيه الورقة الأهم في صفوف الأهلي خلال المباراة، نظرًا لخبراته الدولية وإمكانياته الفردية العالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك يمتلك حلولًا هجومية متنوعة تجعله أكثر جاهزية من الأهلي على مستوى صناعة الفارق في المواقف الصعبة.