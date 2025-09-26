نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: لم أخسر من الأهلي عندما كنت لاعبًا.. وجيل الأهلي 2005 كان لا يقهر في المقال التالي

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم نادي الزمالك السابق، أن خسارته أمام الأهلي أثناء مسيرته كلاعب كانت قليلة للغاية، باستثناء المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-1.

وأضاف دونجا، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": “مباريات القمة لها طابع خاص وضغط كبير، وكل لاعب يسعى خلالها لتقديم أفضل ما لديه، في تلك الفترة كنت أشعر بقوتي داخل الملعب، لدرجة أنني كنت قادرًا على اللعب في أكثر من مركز”.

واختتم نجم الزمالك السابق إلى أن انتقال محمد أبو تريكة ومحمد بركات وغيرهما من نجوم الجيل الذهبي للأهلي في 2005، جعل المارد الأحمر يسيطر على البطولات لفترة طويلة.

