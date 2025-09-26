الارشيف / الرياضة

أيمن يونس: السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في القمة

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الاستحواذ على وسط الملعب من أهم عناصر تحقيق الفوز في مباريات القمة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في مباراة القمة، ومن المهم تهيئة البرازيلي خوان بيزيرا قبل اللقاء".

وأضاف: "شيكو بانزا قد يسبب ازعاج لدفاع إذا كان في حالة من التركيز، والزمالك يقدم صورة دفاعية مميزة هذا الموسم".

وأوضح: "محمد صبحي يقدم أداء ثابت ومميزة وتحسن في الكرات العرضية وأصبح يمنحنا الأمان، ومحمو بنتايك وعمر جابر من اللاعبين المؤثرين".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

