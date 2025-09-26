نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الاستحواذ على وسط الملعب من أهم عناصر تحقيق الفوز في مباريات القمة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "السيطرة على وسط الملعب سيكون مفتاح فوز الزمالك في مباراة القمة، ومن المهم تهيئة البرازيلي خوان بيزيرا قبل اللقاء".

وأضاف: "شيكو بانزا قد يسبب ازعاج لدفاع الأهلي إذا كان في حالة من التركيز، والزمالك يقدم صورة دفاعية مميزة هذا الموسم".

وأوضح: "محمد صبحي يقدم أداء ثابت ومميزة وتحسن في الكرات العرضية وأصبح يمنحنا الأمان، ومحمو بنتايك وعمر جابر من اللاعبين المؤثرين".

