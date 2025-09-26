نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت: عائلة جوتا تلقت الدعم الكامل من ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ارني سلوت، مدرب ​ليفربول​، أن مالكي النادي، مجموعة فينواي سبورتس، قاموا بصرف كامل مستحقات عقد اللاعب البرتغالي الراحل ​دييجو جوتا​ لزوجته وأطفاله بعد وفاته في حادث سيارة.

ووصف سلوت هذه الخطوة بأنها نادرة في عالم كرة القدم، مشيدًا بالتزام النادي تجاه عائلة اللاعب في لحظات الحزن الشديد.

كان جوتا، البالغ من العمر 29 عامًا، قد توفي مع شقيقه أندريه سيلفا أثناء سفرهما في إسبانيا للعودة إلى بريطانيا قبل بداية الموسم.

وأكد سلوت أن الدعم الذي أظهره النادي والجماهير واللاعبون يعكس قوة الروح داخل ليفربول، مشيرًا إلى الصعوبة التي واجهها الفريق في استئناف التدريبات وسط هذه الخسارة المفجعة.