نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يدافع عن أغلى صفقات بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، اليوم الخميس أنه يريد منح "مساعدة كبيرة" للاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس ليرى الجمهور كيف أنه "لاعب رائع".

مورينيو يدافع عن أغلى صفقات بنفيكا

وقال مورينيو: "أرى دوافع هائلة لمساعدته كثيرًا، ليحاول إظهار أفضل ما لديه، حتى لا يطالب بأشياء ترهقه"، خلال مؤتمر صحافي قبيل لقاء جيل فيسنتي غدًا الجمعة في الدوري البرتغالي.

وأضاف "أعتقد أن هناك أسباب تدفع لتحليل الأمر بعمق، وأن نكون على مقربة منه، لحمايته بأقصى ما يمكن، وفي الوقت ذاته محاولة جعله يخرج كل ما في جعبته".

كان ريوس (25 عامًا) قد انضم هذا الموسم إلى بنفيكا في إحدى أغلى صفقات الفريق البرتغالي الذي دفع 27 مليون يورو لبالميراس البرازيلي، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه في لشبونة.

وعلّق المدرب البرتغالي المخضرم على سعر الصفقة معتبرًا "حينما ينزل اللاعب إلى أرضية الملعب، يشعر بثقل المبلغ الذي دفع في سبيل استقدامه"، لذلك لا يريد "زيادة الضغط" على اللاعب الدولي الكولومبي.

وبعد تعادله الثلاثاء الماضي مع ريو آفي 1-1 في مباراة مؤجلة، يعود بنفيكا إلى ملعبه (النور) لملاقاة جيل فيسنتي في الجولة السابعة من الدوري البرتغالي، وهو اللقاء الذي أكد "السبيشال ون" أن ريوس سيبدأه أساسيًا.