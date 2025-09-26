نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تمائم مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

قدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس التمائم الرسمية لمونديال 2026، الذي تستضيفه كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وهم حيوان الموظ وطائر نسر وحيوان يغور، يمثلون هذه الدول.

وذكر بيان صادر عن "فيفا" (مابل) الموظ الكندي، (زايو) اليغور المكسيكي، و(كلاتش) النسر الأمريكي، اختيروا بصفتهم رموز للثراء الثقافي وروح كل بلد مضيف، ومن أجل بث رسالة وحدة وتنوع وشغف بالرياضة الأكثر شعبية في العالم".

وأزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم الستار عن التمائم الثلاث خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن الحيوانات الثلاث ترمز كذلك لمراكز مختلفة داخل الملعب.

ويرتدي مابل الذي يتميز باللون الأحمر الخاص بكندا، قفازي حراس المرمى ويتصف بـ "الإبداع والصمود والروح الفردية الأصيلة".

أما زايو، فيمثل "التراث الثمين والحركية" المميزين للمكسيك، وهو يرمز للمهاجمين، المركز الذي يشكّل منه "إزعاجًا للمدافعين بفضل قوته الفائقة وسرعته".

من ناحيته يمكن لكلاتش، رمز لاعبي خط الوسط، "رفع الروح المعنوية لزملاءه وبث الطاقة وروح العزيمة بينهم، ويتمتع بشخصية جريئة ويحب الرياضة".

وأكد رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عبر البيان أن الحيوانات الثلاثة "تنشر السعادة والشغف وروح الاتحاد التي تميز كأس العالم وستكون عناصر رئيسية في الأجواء الاحتفالية" المحيطة بالبطولة التي تقام بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) 2026.

وتجرى قرعة دور المجموعات من المونديال، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 48 فريقًا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.