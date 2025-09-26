نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون يواصل انتصاراته.. وفوز مفاجئ للخلود على الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل موسى بارو هدفًا قرب النهاية ليقود التعاون للفوز 1-0 على مضيفه الخليج والتقدم للمركز الثالث في دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين، بينما استمر تعثر الشباب وخسر 1-2 أمام ضيفه الخلود اليوم الخميس.

التعاون يواصل انتصاراته.. وفوز مفاجئ للخلود على الشباب

ورفع التعاون، الذي حقق فوزه الثالث تواليًا، رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر والاتحاد قبل مباراة القمة التي ستجمع الفريقين غدًا الجمعة.

وتجمد رصيد الخليج عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس.

وأطلق باولو فرنانديز لاعب الخليج تسديدة قوية من مدى بعيد مرت أعلى العارضة مع بداية المباراة.

ورد التعاون سريعًا لكن تسديدة روجر مارتينيز المنخفضة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 25.

وتألق مايلسون حارس التعاون وأنقذ تسديدة ديمتريس كوربيليس القوية من مدى قريب قبل ساعة من اللعب، ثم واصل دفاعه عن مرماه ببراعة عندما تحلى برد فعل سريع ليبعد تسديدة منخفضة من يوريوس ماسوراس.

وانتزع المهاجم بارو الفوز للفريق الزائر بعدما سيطر على تمريرة عرضية وسدد كرة قوية في الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

فوز الخلود

سجل الخلود هدفين وأهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني ليعود بفوز ثمين 2-1 من ملعب الشباب، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.

وتجمد رصيد الشباب، الذي تعادل في المباراة السابقة أمام الفيحاء وخسر للمرة الثانية في أربع مباريات، عند أربع نقاط في المركز 12.

ولم تشر البداية إلى خسارة الشباب، الذي هدد مرمى الخلود مبكرا عن طريق جوش براونهيل في الدقيقة الثانية قبل أن يهدر أوناي هرنانديز فرصة من مدى قريب.

لكن الفريق الزائر استطاع إيقاف خطورة الشباب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومنح راميرو إنريكي التقدم للخلود سريعًا بعد نهاية الاستراحة.

وانطلق هتان باهبري من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة منخفضة حولها إنريكي مباشرة في الشباك.

وكاد زميله مزياني ماوليدا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 51، لكنه سدد بعيدًا عن المرمى بعد هجمة مرتدة.

ونجح بانيك كاراسكو في الحصول على ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو ونفذها بنجاح ليدرك التعادل في الدقيقة 61.

وأهدر البلجيكي كاراسكو فرصة تسجيل الهدف الثاني للشباب بعدها مباشرة، بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة مرت أعلى العارضة من مدى قريب.

وعلى عكس سير اللعب بعد هدف الشباب، حصل الخلود على ركلة جزاء لكن الحارس مارسيلو جروهي تصدى لتسديدة ماوليدا بنجاح في الدقيقة 70 ليحافظ على أمل صاحب الأرض في تحقيق الفوز.

لكن البديل عبد العزيز العليوي سجل هدف الانتصار للخلود قرب النهاية بعدما تابع كرة مرتدة وسدد بقوة في الشباك، واحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد.