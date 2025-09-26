نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة قمة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره النصر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، على ستاد الإنماء.

وستنطلق صافرة مباراة الاتحاد ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية، هي الناقل الحصري لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وسيتم بث مباراة الاتحاد والنصر على قناة ثمانية 1.

