أحمد جودة - القاهرة - اسنقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل العالمي لمواجهة نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، في بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، على ستاد الإنماء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع امام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، سلطان الغنام.

خط الوسط: ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو، كينجسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس

