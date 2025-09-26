نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع امام النصر في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مبارة النصر، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، على ستاد الإنماء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر في دوري روشن

حراسة المرمى: بريدراغ راجكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاج، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو، حسام عوار، نجولو كانتي.

خط الهجوم: بيرجوين، كريم بنزيما، موسى ديابي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية، هي الناقل الحصري لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وسيتم بث مباراة الاتحاد والنصر على قناة ثمانية 1.

