هيثم حسن يشارك أمام برشلونة في الهزيمة 3-1.. أرقام متباينة للجناح المصري

أحمد جودة - القاهرة - شارك الجناح المصري هيثم حسن أساسيًا مع فريقه ريال أفييدو أمام برشلونة، في المواجهة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولعب هيثم حسن 65 دقيقة قبل أن يتم استبداله، وقدم أداءً متوازنًا رغم خسارة فريقه، وظهرت أرقامه الفنية على النحو التالي:

عدد الدقائق: 65 دقيقة

دقة التمريرات: 55%

عدد لمسات الكرة: 23 لمسة

مراوغات ناجحة: 2 من أصل 4 محاولات

تمريرات طولية دقيقة: 2 من 2

دون أي تسديدات على المرمى

مواجهات أرضية ناجحة: 3 من 7

تدخلات ناجحة: 1 من 1

رغم أن مشاركته لم تُسفر عن مساهمات هجومية مباشرة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أظهر رغبة واضحة في الضغط والمراوغة، في مواجهة أحد أقوى الفرق الأوروبية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الفرص التي يمنحها له الجهاز الفني، وسط تطلعات لاستقراره مع الفريق وتقديم مستويات مميزة في الفترة المقبلة.