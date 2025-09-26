نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يسعى لضم جواو بالينيا بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى رغبة قوية في التعاقد بشكل نهائي مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا، بعد بدايته المميزة مع الفريق منذ انضمامه على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ.

ووفقًا لشبكة "Talksport"، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قد نال إعجاب الجهاز الفني في توتنهام، بعد أن قدّم أداءً ثابتًا وفعالًا في مركز الوسط الدفاعي، ما دفع إدارة النادي للتفكير في تفعيل خيار الشراء أو التفاوض مع النادي الألماني لإتمام الصفقة بشكل دائم.

ويُعد بالينيا من أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا في السنوات الأخيرة، بفضل قوته البدنية وقدرته العالية على افتكاك الكرات وتنظيم اللعب الدفاعي.