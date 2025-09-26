نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستعد لبطولة العالم للسباحة بالزعانف بكل قوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والانقاذ أن مصر على أتم الإستعداد لتنظيم حدث عالمي كبير خلال الأسبوع القادم وهو بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار والأساتذة.

و أضاف " الشاذلي" أن البطولة ستقام بمارينا العلمين، وأن المنتخب الوطني المصري سيحقق نتائج غير مسبوقة بدعم الدولة.

ومن جانبه أشار إسلام حمص مدير عام المنتخبات الوطنية بالإتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن إستعدادات المنتخب قوية وتبشر بنتائج كبيرة بفضل جهود اللاعبين المشاركين في المعسكر منذ نحو شهرين.

وأوضح " حمص " أن رئيس الإتحاد المصري سامح الشاذلي يولي المنتخب الوطني إهتمام كبير، حيث أن البطولة العالمية تقام على أرض مصرية وهو حدث كبير وأنهم يأملون أن تخرج البطولة بشكل مشرف يليق بمصر، كما يأمل أن تأتي نتائج الفراعنة بقدر تعب أبناء المنتخب والمسؤلين عنه.

و إختتم " حمص " لا بد أن يحظى المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بكافة مستوياته بإهتمام الإعلام المصري حيث أن البطولة هامة جدا وتحتاج تكاتف كل المحبين والداعمين لأبناء مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف يقيم معسكر مغلق في الإسكندرية منذ نحو شهرين، إستعدادا لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 7 وحتى 13 أكتوبر القادم.

وتضم قائمة المنتخب 34 لاعب ولاعبة هم:

على صعيد الناشئين: ياسين محمد عبد اللطيف، يوسف امير اسماعيل، ابراهيم احمد فتحي، خالد محمد عادل، زياد محمد عبد الله، مازن طارق محمد، أحمد أشرف محمود، عمر طاهر علام، ويوسف عبد الرحمن عبد الفتاح.

وعلى صعيد الناشئات ضمت القائمة كل من: رقية عصام جودة، ريتاج عمرو محمد، فرح وائل المعداوي، جودي رضا محمد، سهر مجدي عبد الفتاح، ملك محمد شعلان، فريدة محمد فرج، أيسل أحمد منصور، وهنا مصطفى أحمد.

على صعيد عمومي الرجال: مهاب ايهاب حلمي، محمود وليد علي، أحمد محمد أحمد، أحمد هشام صفوت، يوسف محمد سيد، مروان أحمد علي العمراوي، أحمد عمرو ماضي، محمد عصام عبده، وحسن محمد الدفراوي.

على صعيد عمومي السيدات: نبيلة حسن إسماعيل، بسملة صبحي محمد، ندى مجدي ابو مسلم، شهد حسام جعفر، نهى محمد عبد الوهاب، ملك شريف سعيد، وغادة محمد احمد.

ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من: المهندس شريف حبيب رئيسا للجهاز، فارس أبا زيد، ومحمود نايل، وعبد الله عبد الجليل، وخالد إبراهيم مدربين، الدكتور معتز زين الدين اعداد بدني، وهيثم مهنى إداريا.

