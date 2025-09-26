نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يؤكد غياب نجمي الفريق أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ثنائي الفريق محمد شكري وأشرف داري تأكد غيابهم عن لقاء القمة المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب عدم جاهزيتهم الطبية، حيث يواصل المغربي أشرف داري تدريباته العلاجية في الجيم فيما يواصل محمد شكري تدريباته التأهيلية.

وأضاف المصدر أن أشرف داري سيعود للمباريات بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، فيما يقترب شكري من المشاركة في مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية المقرر إقامتها في الأسبوع العاشر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

