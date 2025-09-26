الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة النصر ضد الاتحاد، في إطار منافسات الدوري السعودي “روشن” للموسم 2025-2026، تُعد مواجهة الاتحاد ضد النصر من أهم القمم الكروية في جدول المباريات، نظرًا للتاريخ العريق بين الفريقين والتنافس الدائم بين جمهورهما. هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين من الناحية المعنوية والنقاطية، ويُرتّب له عشّاق الكرة متابعة دقيقة لكل تفصيل، بدءًا من موعد العرض وحتى القنوات التي ستنقله.

مـاتش Al Nassr vs Al Ittihad :: القنـوات الناقلة مباراة النصر ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي 2025 بصوت فارس

ستُقام مباراة النصر ضد الاتحاد

يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

البداية من الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

الملعب المستضيف هو ملعب الإنماء (مدينة الملك عبدالله الرياضية / الإنماء) في جدة.

القنوات الناقلةمباراة النصر ضد الاتحاد

القناة الناقلة

شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah) هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الموسم 2025-2026.

مباراة الاتحاد ضد النصر ستُعرض تحديدًا على ثنائية “ثمانية 1” (Thmanyah HD1) كجزء من باقة القنوات الرياضية التابعة لـ “ثمانية”.

تردد قناة ثمانية

إليك تفاصيل الترددات المتاحة لقناة ثمانية على الأقمار الصناعية:

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ (FEC)

نايل سات 12,360 MHz عمودي (Vertical) 27,500 3/4

عرب سات 11,919 MHz أفقي (Horizontal) 27,500 3/4

بعض المصادر تذكر معامل تصحيح الخطأ 5/6 في تردد عرب سات أيضًا.

القناة تبث بجودة HD وقد تتضمن خيارات بث أعلى مثل Full HD أو حتى 4K حسب التغطية التقنية.

معلق مباراة النصر والاتحاد

تم تكليف المعلق فارس عوض بالتعليق على مباراة الاتحاد ضد النصر على شاشة قناة ثنائية ثمانية 1.

غالبًا ما يرافقه في التحليل استديو تحليلي قبل وبعد المباراة عبر قنوات “ثمانية” لعرض التشكيلات، التحليلات الفنية، وإحصائيات اللقاء.

التشكيل المتوقع

إليك التشكيل المتوقع لكلا الفريقين بناءً على المصادر المتوفرة:

تشكيلة الاتحاد المتوقعة

حارس المرمى: بريدراج راجكوفيتش

الدفاع: ماريو ميتاج – دانيلو بيريرا – سعد الموسى – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو – حسام عوار – نجولو كانتي

الهجوم: ستيفن بيرجوين – كريم بنزيما – موسى ديابي

تشكيلة النصر المتوقعة

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: أيمن يحيى – إينيغو مارتينيز – محمد سيماكان – سلطان الغنام

الوسط: ساديو ماني – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – كينجسلي كومان

الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس

أهمية المباراة والتوقعات