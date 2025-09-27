نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبلي يكشف عن أول شخص هنأه بفوزه بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، أن زميله السابق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أول شخص هنأه بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وفاز نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم متفوقا على لامين يامال، موهبة برشلونة، وذلك خلال حفل الأفضل في العالم الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" بأحد المسارح العريقة بالعاصمة باريس، يوم الاثنين.

ولعب ميسي وديمبلي معًا لمدة أربع سنوات في نادي برشلونة، إذ تشاركا في خط هجوم برشلونة بين عامي 2017 و2021.

وكشف ديمبلي في تصريحات إعلامية أن أول من هنأه بعد فوزه بالكرة الذهبية كان قائد إنتر ميامي الحالي، وأضاف: ثم هنأني تشافي ولويس سواريز والعديد من لاعبي برشلونة السابقين. وكانوا سعداء.

ولطالما أبدى ديمبلي احترامًا كبيرًا لميسي الذي ساعده على التأقلم في غرفة ملابس الفريق الكتالوني، وقدم له العديد من النصائح حول كيفية قيادة مسيرته التي شابتها الإصابات والنكسات.