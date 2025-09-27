نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر يونايتد عن تشكيلته لمواجهة برينتفورد بعد قليل على ملعب جي تك كوميونيتي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بينما يمتلك برينتفورد 4 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج.

ومن المقرر أن تذاع مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد على شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1.

من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو، أوجارتي، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبويمو، ماتيوس كونيا، سيسكو.