وست هام يطيح بمدربه غراهام بوتر

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إقالة مدربه غراهام بوتر بعد الهزيمة 2-1 أمام كريستال بالاس ليترك الفريق في المركز قبل الأخير بـ3 نقاط من 5 مباريات.

وقال وست هام، في بيان: «النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وبداية موسم 2025-2026، لم تتوافق مع التوقعات».

وتابع: "يعتقد مجلس الإدارة أن التغيير ضروري للمساعدة في تحسين مركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت ممكن».