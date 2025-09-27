الارشيف / الرياضة

وست هام يطيح بمدربه غراهام بوتر

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إقالة مدربه غراهام بوتر بعد الهزيمة 2-1 أمام كريستال بالاس ليترك الفريق في المركز قبل الأخير بـ3 نقاط من 5 مباريات.

وقال وست هام، في بيان: «النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وبداية موسم 2025-2026، لم تتوافق مع التوقعات».

وتابع: "يعتقد مجلس الإدارة أن التغيير ضروري للمساعدة في تحسين مركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت ممكن».

 

