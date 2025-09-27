نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يتعادل مع حلوان بهدف لكل فريق فى كرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق لكرة القدم النسائية بنادي سموحه مع نظيره حدائق حلوان فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الفريق السكندرى.

سموحه يتعادل مع حلوان بهدف لكل فريق فى كرة القدم النسائية

وجاء ذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز " ب" لكرة القدم النسائية.

وأدار المباراة طاقم المحكمات نورهان هانى- همسه الحناوى- اسماء قنديل.

وسجلت زينه فتح الله هدف سموحه بينما سجلت ليسكا هدف حلوان.

وبذلك يرتفع رصيد حلوان إلى 5 نقاط ورصيد سموحه إلى نقطتان.

