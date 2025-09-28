نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صالح: التدريب ليس بالفهلوة.. واغلب مدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن الدوري المصري هذا الموسم به مدربين سيكون لهم مستقبل كبير في التدريب

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مهمة التدريب ليس بالفهلوة وإنما هذا على ويحتاج إلى مؤهلات وصفات معينة

وإضاف: الدوري الممتاز هذا الموسم به مدربين على اعلى مستوى وسيكون لهم مستقبل كبير

وتابع: ولكن اغلب مدربي الدوري الممتاز ليسوا لاعبين سابقين وهذا يصعب من مهمتهم في إمكانية تدريب منتخب مصر في المستقبل

وواصل: مدرب المنتخب لا بد ان يكون نجم سابق ولذلك مدربي الدوري الممتاز صعب ان يكونون مدربين لمنتخبات في المستقبل