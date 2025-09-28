الارشيف / الرياضة

محسن صالح: التدريب ليس بالفهلوة.. واغلب مدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب

0 نشر
0 تبليغ

محسن صالح: التدريب ليس بالفهلوة.. واغلب مدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صالح: التدريب ليس بالفهلوة.. واغلب مدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي ، أن الدوري المصري هذا الموسم به مدربين سيكون لهم مستقبل كبير في التدريب 
وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مهمة التدريب ليس بالفهلوة وإنما هذا على ويحتاج إلى مؤهلات وصفات معينة 
وإضاف: الدوري الممتاز هذا الموسم به مدربين على اعلى مستوى وسيكون لهم مستقبل كبير 
وتابع: ولكن اغلب مدربي الدوري الممتاز ليسوا لاعبين سابقين وهذا يصعب من مهمتهم في إمكانية تدريب منتخب مصر في المستقبل
وواصل: مدرب المنتخب لا بد ان يكون نجم سابق ولذلك مدربي الدوري الممتاز صعب ان يكونون مدربين لمنتخبات في المستقبل

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

قد تقرأ أيضا