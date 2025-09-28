نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني والطبي في الزمالك وضع برنامج تدريبات تأهيلية خاص لمحمد شحاتة، بهدف تجهيزه بشكل تدريجي للعودة بعد مباراة القمة مباشرة.

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "الخطة تعتمد على رفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلة الضامة، مع تدريبات بالكرة تدريجية، بحيث يكون جاهز للمشاركة أمام المحلة بعد القمة".

واختتم حديثه قائلًا: "الهدف إن اللاعب يرجع وهو في كامل لياقته لتفادي أي انتكاسة جديدة".