فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قبل انطلاق مران اليوم، عقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك، شدد خلالها على أهمية مباراة القمة أمام الأهلي.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الفوز بالمباراة يمثل نقطة فاصلة في مشوار الفريق هذا الموسم.

واختتم: "المدرب طالب لاعبيه بالتركيز الكامل داخل الملعب، وتنفيذ التعليمات بدقة، مع بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن الفوز في هذه المواجهة سيمنح الزمالك دفعة قوية ويبعده عن الضغوط في الفترة المقبلة".