نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس جلسة ال 10 دقائق بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة قصيرة مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، على هامش مران اليوم، ولم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وحرص فيريرا خلال حديثه مع السعيد على الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به داخل الفريق، سواء من الناحية القيادية أو كعنصر مؤثر في غرفة الملابس".

تابع:"وأكد المدير الفني للاعب المخضرم أن أهميته لا تقتصر على ظهوره في التدريبات أو المباريات فقط، بل تمتد لتأثيره النفسي والمعنوي على زملائه، وهو ما يعول عليه الجهاز الفني بشكل أساسي قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي".