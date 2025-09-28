نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يشارك في تدريبات الزمالك بالكامل استعدادا للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب نبيل عماد دونجا من المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك شارك بشكل كامل في مران اليوم بما فيها التقسيمة الفنية ليصبح جاهزا لمواجهة الأهلي في القمة بعد غدا في بطولة الدوري المصري.

وأضاف خالد الغندور: "اللاعب كان تعرض للإصابة خلال مباراة الجونة وشارك في التدريبات الأخيرة بشكل تدريجي واليوم تأكد مشاركته في المباراة بنسبة ١٠٠٪؜".