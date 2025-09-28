نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يضع نجم ليفربول تحت أنظاره تمهيدًا لصفقة شتوية محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي ميلان يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع المدافع الإنجليزي جو جوميز، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا يحظى بتقدير كبير داخل النادي الإيطالي، نظرًا لخبراته الطويلة في البريميرليغ ودوره البارز مع ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث يرى مسؤولو ميلان أنه قد يكون إضافة قوية لخط الدفاع، خاصة مع حاجة الفريق لتعزيز العمق الدفاعي لمواصلة المنافسة محليًا وأوروبيًا.

ورغم أن غوميز يرتبط بعقد مع ليفربول، فإن ميلان يراقب موقفه عن قرب، وقد يسعى لاستغلال أي فرصة للتعاقد معه في يناير المقبل، خصوصًا إذا أبدى اللاعب رغبة في خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.