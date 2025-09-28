نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حجازي يعانق الشباك".. الصحف السعودية تحتفل بعودة مدافع الفراعنة للتهديف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت الصحف السعودية بعودة المدافع المصري أحمد حجازي للتسجيل في دوري المحترفين السعودي، بعد غياب دام أكثر من عامين، وذلك خلال فوز فريقه نيوم على الرياض بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

هدف بعد 907 أيام

صحيفة عكاظ عنونت: "بعد غياب 907 أيام.. حجازي يعانق شباك المحترفين"، مشيرة إلى أن المدافع المخضرم سجل هدفه الأول مع نيوم عبر رأسية قوية من ركلة ركنية نفذها زميله ناثان زيزي، ليحرز الهدف الثاني لفريقه.

وأكدت الصحيفة أن هذا الهدف هو العاشر لحجازي في الدوري السعودي، بعدما سبق له تسجيل 9 أهداف مع نادي الاتحاد، كان آخرها يوم 4 أبريل 2023 أمام ضمك.

عودة للتألق مع نيوم

أما صحيفة اليوم فقد أبرزت الحدث بعنوان: "حجازي يعود لزيارة الشباك في دوري المحترفين بعد غياب 907 أيام"، وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لم يشارك في الموسم الماضي بعد رحيله عن الاتحاد، قبل أن ينضم إلى نيوم ويستعيد حاسته التهديفية في دوري الأضواء.

انتصار تاريخي لنيوم

صحيفة الرياضية ركزت على إنجاز فريق نيوم، وكتبت: "بالثلاثية الأولى.. نيوم يكسب الرياض"، مشيرة إلى أن المباراة شهدت تسجيل الفريق ثلاثة أهداف للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين.

وأضافت أن هدف حجازي ساهم في مصالحة الجماهير بعد الخروج المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، ودفع الفريق لاحتلال المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

عودة تعيد الثقة

بهذا الهدف، يكون أحمد حجازي قد أنهى صيامًا تهديفيًا استمر أكثر من عامين، ليعيد التأكيد على مكانته كأحد أبرز المدافعين المصريين المحترفين في الملاعب العربية، وليمنح دفعة معنوية لفريقه الصاعد حديثًا نحو مواصلة المنافسة القوية في الدوري السعودي.