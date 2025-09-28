نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يخطط لصفقة مدوية.. بنفيكا يضع بنزيمة تحت المجهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

بنزيمة، البالغ من العمر 37 عامًا، يملك مسيرة أسطورية مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى الدوري السعودي في صيف 2023، لكنه أصبح محل جدل في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مشاركاته مع الاتحاد وتوتر علاقته مع بعض عناصر الجهاز الفني.

مورينيو يرى في بنزيمة خيارًا مثاليًا لإضافة خبرة استثنائية إلى هجوم بنفيكا، مستفيدًا من خبراته الأوروبية الكبيرة في دوري الأبطال والدوري الإسباني، إضافة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب. خطوة كهذه، إن تمت، ستشكل واحدة من أكثر صفقات الموسم إثارة للجدل، كونها تعيد أحد أبرز الهدافين في أوروبا إلى أجواء المنافسة القارية بعد تجربة قصيرة في الملاعب السعودية.