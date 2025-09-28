نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم غير متوقع يقترب من أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يدرس خطوة جريئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة Fichajes الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد وضعت المدرب الإنجليزي غراهام بوتر ضمن قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي روبن أموريم، في حال رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

بوتر، الذي أقيل مؤخرًا من تدريب وست هام يونايتد بعد بداية صعبة للموسم، عاد ليتصدر العناوين بعدما ربطته التقارير بمقعد التدريب في "أولد ترافورد"، في خطوة قد تمثل مفاجأة لجماهير "الشياطين الحمر" التي كانت تتوقع أسماء أكبر وأكثر خبرة على الساحة الأوروبية.

إدارة مانشستر ترى في بوتر مدربًا يمتلك فلسفة لعب هجومية قادرة على تطوير المجموعة الشابة داخل الفريق، رغم الانتقادات التي لاحقته خلال تجربته الأخيرة في الدوري الإنجليزي. في المقابل، يبقى مستقبل روبن أموريم غامضًا وسط حديث عن إمكانية رحيله إذا لم تتحسن النتائج سريعًا.