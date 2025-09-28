نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطط السوداء أمام اختبار صعب.. سيركين على أبواب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع TBR Football أن نادي سندرلاند يدرس بجدية إمكانية بيع مدافعه الإنجليزي الشاب دينيس سيركين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم وعدم وجود تقدم ملموس في مفاوضات التجديد.

سيركين، البالغ من العمر 23 عامًا، يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة "القطط السوداء"، حيث جذب الأنظار بقدراته الدفاعية وانطلاقاته على الجهة اليسرى، الأمر الذي جعله هدفًا محتملًا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية الأخرى.

إدارة سندرلاند تجد نفسها في موقف معقد؛ فإما أن تبيع اللاعب في يناير للاستفادة ماديًا من رحيله، أو تخاطر بخسارته مجانًا في الصيف المقبل، وهو ما يزيد الضغوط على مسؤولي النادي لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت.

رحيل سيركين المحتمل قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في دفاع الفريق، ويجبر الجهاز الفني على البحث عن بدائل تضمن الاستقرار الفني وسط منافسات شرسة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.