نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مزحة لا تُصدق".. يوسين بولت يهاجم مانشستر يونايتد بعد السقوط أمام برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت، المعروف بتشجيعه الكبير لمانشستر يونايتد، فريقه عبر منشورين ساخرين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الخسارة 3-1 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بولت وصف أداء الفريق بـ "المزحة"، معبرًا عن غضبه وإحباطه من الصورة الباهتة التي ظهر بها "الشياطين الحمر" في اللقاء، مؤكدًا أن مستوى اللاعبين لم يرتقِ لتطلعات الجماهير التي تنتظر عودة الفريق للمنافسة على القمة.

رد فعل بولت يعكس حجم الغضب لدى جماهير مانشستر يونايتد حول العالم، خاصة أن الهزيمة جاءت أمام برينتفورد، وهو ما يزيد الضغوط على الجهاز الفني والإدارة لتصحيح المسار سريعًا قبل تفاقم الأزمة.