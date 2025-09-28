نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يلاشوت دون انقطاع.. مباراة نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي(0-0) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال، يلتقي نادي نيوكاسل يونايتد مع نظيره أرسنال بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل نادي نيوكاسل مباراة اليوم وهو يفتقد خدمات يواني ويسا وجاكوب رامسي بسبب الإصابة، وقد يغيب فابيان شار بسبب مشاكل في اللياقة البدنية.

فيما يغيب عن أرسنال نوني مادويكي وكاي هافرتز وجابرييل جيسوس بسبب الإصابة، وقد يغيب مارتن أوديغارد وبييرو هينكابي بسبب قلة لياقتهما البدنية، وهناك شكوك طفيفة حول مشاركة ساكا في المباراة.

بث مباشر.. موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال

وتنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم، 28 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال بث مباشر

وسيتم نقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال بث مباشر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق أحمد البلوشي.

تاريخ المواجهات المباشرة بين نيوكاسل يونايتد وأرسنال

وتواجه الفريقين قبل مباراة اليوم في 197 لقاء عبر التاريخ، تمكن خلالهم نيوكاسل يونايتد في تحقيق الفوز في 72 لقاء، فيما فاز أرسنال في 86 مباراة، وانتهت 39 مباراة بالتعادل بين الفريق.