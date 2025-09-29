نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلًا على الدحيل القطري، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب عبدالله بن خليفة، القمة العربية المثيرة بين الدحيل والأهلي، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أيطال آسيا.

ويحتل أهلي جدة صدارة ترتيب برصيد 3 نقاط، بينما ياتي الدحيل في المركز العاشر برصيد صفر من النقاط.

موعد مباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة والربع بتوقيت عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.

