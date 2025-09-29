نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجماهير المصرية القمة رقم 131 في تاريخ النادي البطولة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان الأهلي قد نجح في حصد فوز على حساب حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة الجولة الماضية.

وتعادل الزمالك أمام الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

موعد مباراة القمة والقنوات التلفزيونية الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري.

