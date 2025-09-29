الارشيف / الرياضة

الشناوي يحرم عبد الله السعيد من رقم تاريخي في القمة 131

أحمد جودة - القاهرة - خطف محمد الشناوي، حارس مرمى ، الأضواء في الشوط الأول من مباراة القمة رقم 131 أمام الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها عبد الله السعيد، ليحرم قائد الفريق الأبيض من رقم قياسي تاريخي.

وكان السعيد على أعتاب دخول تاريخ مباريات القمة من أوسع أبوابه، حيث كان سيسجل اسمه كأكبر لاعب سنًا يحرز هدفًا في لقاءات الأهلي والزمالك، إذا ما نجح في هز شباك الشناوي من علامة الجزاء.

لكن براعة الحارس الدولي منعت الهدف المنتظر، لتتأجل كتابة هذا الرقم المميز في سجلات القمة.

وبعدها قرر الحكم إعادة الركلة، فتقدم حسام عبد المجيد هذه المرة، وسجل الهدف الأول للزمالك.

وبذلك يظل السعيد أمام فرصة جديدة في الشوط الثاني إذا ما نجح في التسجيل، ليحقق الإنجاز الذي كان على بعد خطوة واحدة منه.
 

