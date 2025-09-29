نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد، في مباراة قوية ومليئة بالفرص والتغيرات التكتيكية منذ البداية.



الدقيقة الخامسة شهدت انطلاقة مميزة للاعب خوان بيزيرا من منتصف الملعب، مرر خلالها كرة رائعة لزميله عدي الدباغ، وسدد الأخير الكرة على مرمى الأهلي، لكن محمد الشناوي تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 كانت هناك فرصة خطيرة للزمالك بعد تسديدة ناصر ماهر من على حدود منطقة الـ18، مرت بجوار القائم الأيسر لشناوي.

وحصل الأهلي على أولى فرصه بعد عرضية من محمد هاني حاول مدافع الزمالك حسام عبد المجيد إبعادها، لكنها أخطأت ووصلت الكرة إلى محمد صبحي. ثم نفذ الأهلي ركنية برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لصالح صبحي.



الدقيقة 28 – الهدف الأول للزمالك

تمكن حسام عبد المجيد من تسجيل الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة جزاء، بعد أن تعرض عدي الدباغ لعركلة داخل منطقة الجزاء.

نجح عبد المجيد في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، مانحًا الزمالك التقدم في المباراة، وسط فرحة كبيرة للجماهير ولاعبي الفريق.

تغيير اضطراري للزمالك

شهد الشوط الأول أيضًا تغييرًا اضطراريًا للزمالك، بعد إصابة عدي الدباغ، ليخرج من الملعب ويشارك بدلًا منه المهاجم ناصر منسي، في محاولة للحفاظ على الضغط الهجومي وتعويض غياب لاعب الوسط الهجومي المؤثر.

بعد استقبال الهدف، حاول الأهلي استعادة السيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات، لكن التنظيم الدفاعي للزمالك حال دون تحقيق أي خطورة حقيقية على المرمى قبل نهاية الشوط الأول.