نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. حسام عبدالمجيد يمنح الزمالك الأفضلية على الأهلي في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة القمة، التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الزمالك، الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة هدف نظيف دون رد.



بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي الزمالك في محاولة لفرض السيطرة على مجريات المباراة، ثم بدأ المارد الأحمر في الضغط والمحاولة لخطف هدف التقدم.



وشهدت الدقيقة الدقيقة 26 من أحداث اللقاء، حصول الأبيض على ركلة جزاء بعد تدخل ياسين مرعي على عدي الدباغ.



فيما شهدت الدقيقة 30 إعادة لركلة جزاء الزمالك بعد دخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء لحظة تسديدها، بعد تصدي الشناوي لكرة عبدالله السعيد.



ونجح حسام عبدالمجيد في إحراز الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة الجزاء، في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة.



تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.



تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف



ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.