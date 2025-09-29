نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدها الشناوي.. سبب إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي في القمة 131 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الشوط الأول من مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك لحظة مثيرة للجدل بعد قرار الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز جرادو إعادة ركلة الجزاء التي نفذها عبد الله السعيد وتصدى لها محمد الشناوي.

وجاء قرار الإعادة بعدما كشفت تقنية الفيديو دخول أكثر من لاعب من الأهلي منطقة الجزاء قبل أن يسدد السعيد الكرة، وهو ما اعتبره الحكم مخالفة تستوجب إعادة التنفيذ وفق لوائح اللعبة.

وعلى إثر ذلك، لم ينفذ السعيد الركلة مجددًا، بل تولى حسام عبد المجيد التسديد هذه المرة، ونجح في هز شباك الشناوي مسجلًا الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 32، لتشتعل الأجواء مبكرًا داخل استاد القاهرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول جدلًا جديدًا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد على مدافع الزمالك، لكنه عاد لتقنية الفيديو وألغى قراره مؤكدًا أن الكرة ارتطمت في صدر اللاعب، وسط اعتراضات قوية من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

وبهذه الأحداث المثيرة، انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف، في واحدة من أكثر قمم الكرة المصرية إثارة في السنوات الأخيرة.

