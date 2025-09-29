نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. تعليق مثير من سيف زاهر على تقدم الزمالك على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي سيف زاهر على أحداث الشوط الأول من مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك، والذي انتهى بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وقال زاهر إن المباراة جاءت رائعة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، وشهدت إثارة كبيرة داخل أرض الملعب، لكن الفارق كان في التفاصيل الصغيرة.

وأضاف: "عبد الله السعيد كان أمام لحظة تاريخية لكنه أهدر ركلة الجزاء، غير أن حسام عبد المجيد عوضها بتسجيل الهدف من الإعادة، ليمنح الزمالك التقدم ويشعل أجواء القمة."

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بدأت بركلة الجزاء التي تصدى لها محمد الشناوي قبل أن تُعاد ويسجل منها حسام عبد المجيد هدف الزمالك، ثم تعرض الأبيض لصدمة بخروج مهاجمه الفلسطيني عدي دباغ للإصابة. وفي الدقائق الأخيرة عاد الجدل التحكيمي بعدما احتسب الحكم الإسباني ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد، لكنه عاد لتقنية الفيديو وألغى قراره مؤكدًا أن الكرة ارتطمت في صدر مدافع الزمالك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وأكد سيف زاهر أن الشوط الأول حمل كل عناصر المتعة من فرص هجومية وضغط متبادل وقرارات تحكيمية جدلية، مشددًا على أن الشوط الثاني سيكون أكثر اشتعالًا في ظل رغبة الأهلي في العودة ورغبة الزمالك في الحفاظ على التقدم.