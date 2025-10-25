نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية ويعمق جراح الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم فريق الهلال قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لصالحه بعد فوزه على الاتحاد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الإنماء، وسط حضور جماهيري كبير تابع الكلاسيكو الأكثر إثارة في الكرة السعودية.

نتيجة مواجهة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

بدأت المباراة بإيقاع سريع من الجانبين، حيث ضغط الهلال مبكرًا وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة قوية من ماركوس ليوناردو ارتطمت بالعارضة. وفي المقابل حاول الاتحاد الرد بهجمات منظمة عن طريق كريم بنزيما وموسى ديابي، اللذين شكّلا خطورة على مرمى الهلال بتحركاتهما السريعة وتسديداتهما من خارج المنطقة.

ورغم تلك المحاولات، افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 42 بعدما أحرز المالي محمد دومبيا لاعب وسط الاتحاد هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال تفوقه الهجومي ونجح ماركوس ليوناردو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليعزز تقدم فريقه ويمنح “الزعيم” أريحية أكبر في اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع.

